Раскрыто, изменилась ли политика США по отношению к Тайваню

Рубио: политика США по отношению к Тайваню не изменилась после визита в КНР

Позиция Вашингтона по тайваньскому вопросу остается неизменной, заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC по итогам переговоров президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. По его словам, тема Тайваня поднималась в ходе встречи, но инициатива ее обсуждения исходила от китайской стороны.

Политика США по тайваньскому вопросу на сегодняшний день остается неизменной, и в ходе сегодняшней встречи, которую мы здесь провели, эта тема поднималась. Они всегда поднимают его со своей стороны. Мы всегда четко излагаем нашу позицию, после чего переходим к другим темам, — добавил Рубио.

Госсекретарь уже предупреждал, что в случае силовой операции Китая против Тайваня страну ждут глобальные последствия. При этом, по его мнению, Пекин настроен на мирное решение вопроса.

Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа «одного Китая» — обязательным условием для дипломатических отношений. Продажа американского оружия Тайваню остается одной из главных точек напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Ранее Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что надеется на улучшение отношений между Вашингтоном и Пекином. Он выразил уверенность, что связи двух стран станут «крепче и лучше, чем когда-либо».