День Победы — 2026
06 мая 2026 в 08:49

«Каждый день»: Захарова рассказала о готовности к провокациям в ЕС на 9 Мая

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Москва знает, до какой степени «оскотинивания» уже дошли самые недружественные государства.

Мы к провокациям готовы каждый день, потому что они практически каждый день то тут, то там происходят. Мы их видели разные, мы готовы к ним морально, мы видели, до чего, до какой степени оскотинивания дошли вот эти самые недружественные режимы, — отметила она.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия так и не прошла реальную денацификацию. По его словам, вместо этого Запад пошел по пути оправдания нацистских военных преступников. Речь идет о сведениях из справки о политическом положении в Западной Германии от 1952 года.

До этого военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец допустил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит из Киева на 9 Мая, если ВСУ решат нарушить двухдневное перемирие с Россией. В частности, военный эксперт полковник в отставке Виктор Баранец считает, что глава государства может тщательно спрятаться во Львовской области. По его словам, Москва нанесет мощнейший ответный удар по Киеву.

