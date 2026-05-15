Падение самолета на дом в Огайо унесло жизни двух американцев

Падение самолета на дом в Огайо унесло жизни двух американцев ABC: два человека погибли при падении легкомоторного самолета на дом в США

В американском штате Огайо легкомоторное воздушное судно врезалось в частный жилой дом. В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту, сообщает телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

Официальные лица пока не раскрывают личности погибших и обстоятельства, предшествовавшие падению самолета. О причинах трагедии также не сообщается. Известно, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) инициировали расследование инцидента. Специалистам предстоит установить, что стало причиной падения — техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось, что медицинский самолет разбился в американском штате Нью-Мексико. Управляющий округом Линкольн Джейсон Бернс в эфире Greenwich Time проинформировал, что погибли все четыре человека, находившиеся на борту. По словам Бернса, на месте падения самолета возник пожар. Он уточнил, что огонь охватил более 20 тысяч квадратных метров. Лесная служба США совместно с местными ведомствами занималась тушением. Расследованием обстоятельств катастрофы также занялись FAA и NTSB.