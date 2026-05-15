15 мая 2026 в 01:35

Стало известно о продвижении ВС РФ в направлении Константиновки

Пушилин: российские силы продвигаются по флангам в направлении Константиновки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Российские военные продолжают наступление на флангах в направлении Константиновки, осуществляя охват этого стратегически важного населенного пункта, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Основные боестолкновения сейчас проходят в районе железнодорожного вокзала и промышленной зоны, пишет РИА Новости.

Если смотрим на Константиновку, то по флангам идет продвижение и охват данного населенного пункта. Также продолжаются городские бои — преимущественно в районе железнодорожного вокзала и промзоны, — сказал он.

Константиновка расположена на севере ДНР, примерно в 55 километрах от Донецка. Здесь находится крупный транзитный железнодорожный узел, который играет ключевую роль в снабжении украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Кроме того, российские бойцы закрепились в двух километрах от Святогорской лавры, что позволит им в дальнейшем приблизиться к Славянску.

Ранее сообщалось, что российские военные до начала перемирия, начавшегося в полночь 8 мая, освободили населенный пункт Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. В операции участвовали бойцы Южной группировки войск.

