Военный самолет потерпел крушение в США

Учебный самолет ВВС США потерпел крушение в Миссисипи

Самолет T-38 Talon Фото: Airman 1st Class Victoria Hommel/Keystone Press Agency/Global Look Press
Учебный самолет Военно-воздушных сил США потерпел крушение в штате Миссисипи, сообщило в соцсетях 14-е учебное летное крыло американских ВВС. Там добавили, что два пилота успешно катапультировались, они не пострадали. Причина инцидента выясняется.

Самолет T-38 Talon II с базы ВВС Коламбус, штат Миссисипи, попал в происшествие, — говорится в сообщении.

Ранее мотопланер и самолет с винтовым двигателем столкнулись в Германии на высоте 800 метров. По предварительной информации, обошлось без жертв. Как сообщил источник, оба воздушных судна получили незначительные повреждения.

До этого Следственный комитет подтвердил гибель двух человек при крушении легкомоторного самолета в Омской области. По данным ведомства, по факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть двух и более лиц.

В начале мая в провинции Самутпракан в Таиланде потерпел крушение вертолет. Пострадали несколько человек. Авиакатастрофа произошла в районе Муанг на территории за заправочной станцией.

