Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 07:22

Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео

Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Сети появилось видео с мощным взрывом на заводе в Миссисипи. По предварительной информации, там произошла утечка аммиака. На опубликованных кадрах можно увидеть густой серый дым, который со временем разросся до больших размеров.

На предприятии занимались производством водорода и азотных продуктов, в том числе удобрений. Жителей эвакуировали. Оставшимся гражданам порекомендовали не выходить на улицу.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Копейске обрушилась часть производственного цеха. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия. По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 23 человек, спасатели нашли тела 16 погибших.

Ранее в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей. О взрыве на Energetic Systems стало известно в пятницу, 10 октября.

США
Миссисипи
взрывы
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вы пробовали запеканку «Харя»? Рецепт из трактира XIX века
Панжинский оценил конфликт между Устюговым и Большуновым
Кому не нужно платить за парковку в Волгограде: все льготы
Банкам заплатят за возврат украденных денег: как это отразится на клиентах
«Князь Вещий Олег» начал обманывать ВСУ на передовой
ВСУ атаковали город под Костромой
Названо имя самого сексуального мужчины в мире
В двух российских аэропортах сняли ограничения на полеты
Спасательная операция на месте крупного ДТП с поездом попала на видео
К Земле приближаются сильные магнитные бури уровня G4
Освобождение Купянска, НАТО калечит ВСУ: новости СВО к утру 6 ноября
Стало известно, как Европа спасает свою экологию за счет Украины
Бойцы ВСУ переходят на новый мессенджер
Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео
Еврокомиссия готовит две альтернативы «репарационному кредиту» Украине
В Госдуме раскрыли размер пенсии в 2026 году
Банки начали отклонять более половины заявок на ипотеку
Хирург объяснил, каким людям лучше не делать пластических операций
Составлен список продуктов, способствующих сжиганию жира
В Миссисипи взорвался завод по производству аммиака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.