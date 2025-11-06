Мощный взрыв на заводе в Миссисипи попал на видео

В Сети появилось видео с мощным взрывом на заводе в Миссисипи. По предварительной информации, там произошла утечка аммиака. На опубликованных кадрах можно увидеть густой серый дым, который со временем разросся до больших размеров.

На предприятии занимались производством водорода и азотных продуктов, в том числе удобрений. Жителей эвакуировали. Оставшимся гражданам порекомендовали не выходить на улицу.

До этого сообщалось, что в результате взрыва на заводе в Копейске обрушилась часть производственного цеха. Спасательные службы вели работы по разборке завалов на месте происшествия. По последним данным, число жертв взрыва увеличилось до 23 человек, спасатели нашли тела 16 погибших.

Ранее в результате масштабных поисковых операций на территории завода по производству взрывчатых веществ, в частности боеприпасов для ВСУ, Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси спасателям не удалось найти выживших. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис назвал произошедшее большой потерей. О взрыве на Energetic Systems стало известно в пятницу, 10 октября.