Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России

Российские средства противовоздушной обороны сбили за ночь 141 украинский беспилотник в небе над регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Лидером по числу сбитых дронов оказалась Брянская область, где с 23:00 24 декабря до 07:00 25 декабря уничтожили свыше 60 аппаратов.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 24 декабря текущего года до 07:00 мск 25 декабря дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, в Брянской области сбили 62 БПЛА, в Калужской области — 11, а в Московском регионе — девять. Также дроны были выведены из строя в Адыгее (восемь БПЛА), в Краснодарском крае (семь БПЛА), в Крыму и Ростовской области (по шесть БПЛА), в Белгородской и Воронежской областях, а также над акваторией Азовского моря (по пять БПЛА), в Курской области (четыре БПЛА) и Волгоградской области (один БПЛА).

Ранее стало известно, что на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки вражеского беспилотника. Площадь возгорания составила 2 тыс. квадратных метров.