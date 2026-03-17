Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 05:30

Ветеринар назвал важный нюанс в кормлении домашних животных

Ветеринар Шеляков: смешанный тип питания может навредить домашним животным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Владельцам домашних животных не стоит смешивать в миске питомца готовые промышленные корма и натуральные продукты, так как это может серьезно навредить их здоровью, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По словам специалиста, такой тип рациона является самым плохим и вредным для кошек и собак.

Есть два типа питания для домашних питомцев. Натуральный тип кормления подразумевает продукты животного происхождения, а концентрированный — сухой и влажный корма. Первый вид питания включает в себя не просто мясо, должны быть белки: творог, яйца и злаковая клетчатка. Если у вас животное на концентратах, то никакого дополнительного источника белка не требуется. Смешанное питание — это самый плохой и вредный тип. Не нужно мешать концентрат с натуральной едой. В готовых кормах из магазина уже все в балансе: жиры, белки, углеводы, витамины и так далее. Ничего дополнительного не требуется, — пояснил Шеляков.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что больше половины собаководов в РФ расходуют на питание и ветеринаров для своих питомцев до 10 тыс. рублей в месяц. По его словам, 34% россиян тратят на собаку от 5 до 10 тыс. рублей в месяц.

животные
питомцы
советы
ветеринары
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.