Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 07:00

Назван возможный новый союзник России с мощными силами

Военэксперт Артамонов допустил, что Иран может включиться в СВО как союзник РФ

Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Иран может направить свои войска для участия в специальной военной операции на Украине на стороне России в случае подписания обновленного договора о стратегическом партнерстве, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, у Тегерана есть передовые технологии в сфере беспилотников и хорошо подготовленная армия.

Когда заключался договор о стратегическом партнерстве России и Ирана, в нем не было военно-технического сотрудничества. Не исключено, что сейчас идут какие-то подвижки в эту сторону. Но если подобный договор будет заключен, то фактически Иран окажется в том же самом положении, что и КНДР. Напомню, что Пхеньян уже высылал свои войска для поддержки Москвы в СВО. Поэтому я вполне допускаю, что Тегеран активно включится в противостояние. У него очень мощная составляющая не только в области дронов. У Ирана хорошие наземные силы — около 1 млн военнослужащих. Поэтому тут действительно всякие варианты возможны, — пояснил Артамонов.

Ранее сообщалось, что Иран жестко предупредил Украину о последствиях помощи Израилю. По информации британских журналистов, в Исламской Республике назвали страну законной целью для ударов. Таким образом Тегеран ответил на обещание президента Украины Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.

Иран
Россия
Украина
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Самое популярное
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.