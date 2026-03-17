Назван возможный новый союзник России с мощными силами

Иран может направить свои войска для участия в специальной военной операции на Украине на стороне России в случае подписания обновленного договора о стратегическом партнерстве, предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов. По его словам, у Тегерана есть передовые технологии в сфере беспилотников и хорошо подготовленная армия.

Когда заключался договор о стратегическом партнерстве России и Ирана, в нем не было военно-технического сотрудничества. Не исключено, что сейчас идут какие-то подвижки в эту сторону. Но если подобный договор будет заключен, то фактически Иран окажется в том же самом положении, что и КНДР. Напомню, что Пхеньян уже высылал свои войска для поддержки Москвы в СВО. Поэтому я вполне допускаю, что Тегеран активно включится в противостояние. У него очень мощная составляющая не только в области дронов. У Ирана хорошие наземные силы — около 1 млн военнослужащих. Поэтому тут действительно всякие варианты возможны, — пояснил Артамонов.

Ранее сообщалось, что Иран жестко предупредил Украину о последствиях помощи Израилю. По информации британских журналистов, в Исламской Республике назвали страну законной целью для ударов. Таким образом Тегеран ответил на обещание президента Украины Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.