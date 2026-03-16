16 марта 2026 в 10:31

Иран сделал пугающее предупреждение в адрес Украины

Daily Express: Иран назвал Украину законной целью для ударов

Иран жестко предупредил Украину о последствиях помощи Израилю, пишет Daily Express. По информации газеты, в Исламской Республике назвали страну законной целью для ударов. Таким образом Тегеран ответил на обещание президента Украины Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.

Иран выступил с пугающим предупреждением в адрес Украины, объявив ее законной целью ударов, — говорится в материале.

Ранее преподаватель Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн заявил, что Иран перехватил инициативу в конфликте после закрытия Ормузского пролива. Он констатировал, что американцы «явно не ожидали» такого поворота.

Вместе с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого стране нужна помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от иранских беспилотников. Трамп заявил, что США самостоятельно справятся с угрозами и исключил участие Украины в конфликте.

