Иран сделал пугающее предупреждение в адрес Украины

Иран жестко предупредил Украину о последствиях помощи Израилю, пишет Daily Express. По информации газеты, в Исламской Республике назвали страну законной целью для ударов. Таким образом Тегеран ответил на обещание президента Украины Владимира Зеленского отправить на Ближний Восток специалистов для противодействия беспилотникам.

Ранее преподаватель Королевского колледжа Лондона Петер Нойманн заявил, что Иран перехватил инициативу в конфликте после закрытия Ормузского пролива. Он констатировал, что американцы «явно не ожидали» такого поворота.

Вместе с этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Зеленского последним человеком, от которого стране нужна помощь. Он подчеркнул, что Вашингтон не нуждается в поддержке для защиты от иранских беспилотников. Трамп заявил, что США самостоятельно справятся с угрозами и исключил участие Украины в конфликте.