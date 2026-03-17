17 марта 2026 в 06:46

Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обратилась в суд с жалобой

РИА Новости: защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press
Ряд фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не согласились с вердиктом суда, сообщил РИА Новости участник процесса. В понедельник были поданы апелляционные жалобы на вынесенный приговор.

В понедельник было подано несколько апелляционных жалоб на приговор, — рассказал собеседник агентства.

Кто именно из фигурантов оспаривает решение суда, в данный момент не уточняется. Речь идет о приговоре, по которому 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки. Остальным фигурантам назначили от 19 до 22 лет лишения свободы.

Следствие установило, что преступление было совершено в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической обстановки в России. В пользу потерпевших с фигурантов взыскано более 200 млн рублей. Двое организаторов и четверо причастных к атаке объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 149 человек, 609 получили ранения.

Ранее сообщалось, что женщина, пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после длительного лечения. 42-летняя Наталья Скисова была тяжело ранена и проходила реабилитацию в течение последних двух лет.

Лишили ВСУ 45 блиндажей с военными: успехи ВС РФ к утру 17 марта
Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями
В Госдуме забили тревогу из-за тайного сговора компаний против сотрудников
Россиянам рассказали об опасности посещения стран Евросоюза
Крыша автобусной остановки убила женщину в российском регионе
Названы лучшие способы выявить рак желудка на ранней стадии
Появились детали нового послания Моджтабы Хаменеи
Apple продлила действие в России ряда товарных знаков
Назван возможный новый союзник России с мощными силами
В ДНР озвучили, сколько детей стали жертвами киевской агрессии с 2014 года
Врач объяснила, как не вызвать зависимость спреями от насморка
Диетолог рассказала о рисках при употреблении сахарозаменителей
Костомаров объявил о выдаче российским паралимпийцам по миллиону рублей
Квартира за 80 млн, недельный брак, отказ рожать: как живет Самбурская
Дроны-камикадзе ударили по гражданскому автомобилю под Брянском
Тренер предупредил об опасных побочных эффектах жиросжигателей
Танкер попал под удар недалеко от порта в ОАЭ
Юрист ответил, чем может обернуться распитие алкоголя в купе поезда
SHOT: минимум 10 взрывов раздались в Краснодарском крае
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
