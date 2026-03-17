Защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обратилась в суд с жалобой РИА Новости: защита фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловала приговор

Ряд фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» не согласились с вердиктом суда, сообщил РИА Новости участник процесса. В понедельник были поданы апелляционные жалобы на вынесенный приговор.

Кто именно из фигурантов оспаривает решение суда, в данный момент не уточняется. Речь идет о приговоре, по которому 15 из 19 обвиняемых получили пожизненные сроки. Остальным фигурантам назначили от 19 до 22 лет лишения свободы.

Следствие установило, что преступление было совершено в интересах руководства Украины с целью дестабилизации политической обстановки в России. В пользу потерпевших с фигурантов взыскано более 200 млн рублей. Двое организаторов и четверо причастных к атаке объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 149 человек, 609 получили ранения.

Ранее сообщалось, что женщина, пострадавшая во время теракта в «Крокус Сити Холле», умерла после длительного лечения. 42-летняя Наталья Скисова была тяжело ранена и проходила реабилитацию в течение последних двух лет.