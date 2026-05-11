Зрителей Евровидения предупредили о возможных терактах The Sun: Вена готовится к Евровидению под угрозой терактов

Вена готовится к проведению песенного конкурса Евровидение в условиях повышенной террористической угрозы, сообщает газета The Sun. Основную опасность, по мнению экспертов, представляют зоны публичного просмотра за пределами основной арены.

Одна из главных опасностей исходит от зон публичного просмотра, защитить которые гораздо сложнее, чем территорию стадиона, — рассказал специалист по борьбе с терроризмом Николаус Штокхаммер.

Вокруг стадиона «Штадтхалле», где пройдут полуфиналы и финал, введена строгая система ограничений, по периметру дежурят сотни силовиков и кинологов с собаками. Отмечается, что при подготовке к конкурсу Австрия учитывает горький опыт 2024 года, когда из-за раскрытого заговора террористов пришлось экстренно отменить три концерта певицы Тейлор Свифт в Вене.

Ранее СМИ писали, что юбилейный, 70-й конкурс еще до начала стал одним из самых скандальных и политизированных в истории. Главный конфликт связан с участием Израиля. Из-за этого телекомпании Нидерландов, Словении, Испании, Ирландии и Исландии объявили бойкот Евровидению. Несмотря на скандал, организаторам удалось собрать участников из 35 стран.