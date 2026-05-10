Юбилейное Евровидение-2026 стартует в Вене

Сегодня в Вене стартует Евровидение-2026. Юбилейный, 70-й конкурс еще до начала стал одним из самых скандальных и политизированных в истории, пишет Bild.

Главный конфликт связан с участием Израиля. Из-за этого телекомпании Нидерландов, Словении, Испании, Ирландии и Исландии объявили бойкот Евровидению. Несмотря на скандал, организаторам удалось собрать участников из 35 стран.

Израильский участник Ноам Беттан рассказал, что заранее репетировал под свист и улюлюканье, готовясь к возможным провокациям во время выступления. По его словам, люди из его команды специально мешали ему петь во время репетиций.

Украину на конкурсе представит Виктория Корникова с песней «Родным». По прогнозам букмекеров, она может попасть в первую десятку финалистов.

Перед конкурсом вокруг певицы также возникли споры: часть украинцев критиковала ее за то, что она давно живет и работает в Германии и не может представлять Украину. Однако журналисты полагают, что ей могут отдать свои голоса живущие в ЕС украинцы.

Фаворитом конкурса считается Финляндия. В первую тройку, по данным платформы с прогнозами, входят также Дания и Греция. На победу Украины ставит 1% пользователей платформы.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента страны Владимира Зеленского. По его сведениям, Verka Serduchka Band готова выступить перед русскими зрителями, но с условием — корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины.

