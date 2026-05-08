Украинский артист Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, Verka Serduchka Band готова выступить перед русскими зрителями, но с условием — корпоратив должен пройти в той же стране, где накануне был концерт в рамках тура, согласованного с властями Украины.

В апреле — мае 2026 года Данилко отправился в турне по США, а сейчас готовится к гастролям по Европе. Все выступления необходимо согласовывать с офисом Зеленского, который не только следит, чтобы на ивенты не допускали российских граждан, но и требует перечислять часть заработка в государственный бюджет Украины. В противном случае артисту могут запретить выезд за границу.

За частное выступление Данилко берет $50 тыс. (около 3,7 млн рублей). Артист требует продлить отель, обеспечить суточные расходы и купить авиабилеты в бизнес-класс для самой Сердючки и ее мамы. Сейчас певец готовится к выступлению на Евровидении-2026 в Австрии.

Ранее режиссер-документалист из Киева Юрий Кот выразил мнение, что Данилко стал русофобом ради своей карьеры в украинском шоубизе. Те, кто публично высказывается против России, на Украине пользуются преференциями, уточнил эксперт.