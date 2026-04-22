22 апреля 2026 в 13:00

Режиссер Кот объяснил, зачем «Сердючка» включился в «модную тему» русофобии

Режиссер Кот: «Сердючка» проецировал русофобию ради карьеры в украинском шоубизе

Верка Сердючка (Андрей Данилко) Верка Сердючка (Андрей Данилко) Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Артист Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, стал русофобом ради своей карьеры, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист из Киева Юрий Кот. Те, кто публично высказывался против России, на Украине пользовались преференциями, сообщил собеседник.

Чтобы состояться [на Украине] — в певческой деятельности или общественной — обязательно надо было проецировать русофобию. Данилко раньше остальных коллег включился в эту «модную» тему, исполнив «Russia, goodbye» на Евровидении. Они это делали, особо даже не задумываясь о последствиях, — считает Юрий Владимирович.

Он предположил, что эти деятели культуры не считали, что своими действиями предают Россию. По наблюдениям документалиста, их интересовали исключительно цифры на своих банковских счетах.

Для нормального артиста важно, чтобы люди, соприкасаясь с его творчеством, становились светлее и чище. А для них чистой воды проект — сколько денег могут заработать. Песня — это цифры на счетах. Ни больше, ни меньше. Там, где их деньги, там родина. Наши агенты иностранного влияния такие же, — заключил он.

Ранее Кот заявил, что Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. СВО в 2022 году повлияла на привычный образ жизни Меладзе, считает он.

Также он предположил, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых «друзей», подчеркнул собеседник.

Виктория Катаева
В. Катаева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС и Европейский инвестиционный банк решили дать Украине €600 млн
В Калининграде восьмиклассница выпала из окна во время урока
Пользователям МАКС рассказали о новой увлекательной функции
Мединский отреагировал на проверку книги «Вредные советы»
Likee запускает «Фест Красоты 2026»
«Мы прорвали блокаду»: Венгрия одержала победу в противостоянии с Украиной
Каждый второй лифт в России может сломаться в любой момент
Российский аналог Telegram подал жалобу на Apple в ФАС
Юрист напомнил, в каких случаях банк может изъять машину
Операцию по спасению лисы устроили сотрудники предприятия в Ленобласти
Хозяйка пса-заложника из Петербурга исчезла вместе с ребенком
Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в двух странах
Политолог ответил, стоит ли ожидать представителей США на параде Победы
Белый дом составил список ослушников НАТО
Профессор рассказала о пользе иммунопрофилактики
Тело мужчины обнаружили на берегу Москвы-реки
Подросток убил туристку статуей
«Никуда не денется»: Лолита о личной жизни Лепса после расставания с Кибой
Данные клиентов крупного бренда косметики были украдены
Жителю Бурятии вынесли приговор за нападение на собутыльника с кирпичом
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии
Общество

Домашние конфеты «Коровка» за 30 минут — беру сметану и масло: вкуснее магазинных и без химии

