Режиссер Кот объяснил, зачем «Сердючка» включился в «модную тему» русофобии

Артист Андрей Данилко, известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, стал русофобом ради своей карьеры, выразил мнение в интервью NEWS.ru режиссер-документалист из Киева Юрий Кот. Те, кто публично высказывался против России, на Украине пользовались преференциями, сообщил собеседник.

Чтобы состояться [на Украине] — в певческой деятельности или общественной — обязательно надо было проецировать русофобию. Данилко раньше остальных коллег включился в эту «модную» тему, исполнив «Russia, goodbye» на Евровидении. Они это делали, особо даже не задумываясь о последствиях, — считает Юрий Владимирович.

Он предположил, что эти деятели культуры не считали, что своими действиями предают Россию. По наблюдениям документалиста, их интересовали исключительно цифры на своих банковских счетах.

Для нормального артиста важно, чтобы люди, соприкасаясь с его творчеством, становились светлее и чище. А для них чистой воды проект — сколько денег могут заработать. Песня — это цифры на счетах. Ни больше, ни меньше. Там, где их деньги, там родина. Наши агенты иностранного влияния такие же, — заключил он.

Ранее Кот заявил, что Валерий Меладзе критикует российскую власть и россиян по личным мотивам. СВО в 2022 году повлияла на привычный образ жизни Меладзе, считает он.

Также он предположил, что певица София Ротару «отреклась» от России из-за сына. По его словам, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в государственном перевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции. Будучи внушаемым и доверчивым человеком, он попал под влияние так называемых «друзей», подчеркнул собеседник.