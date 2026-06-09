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09 июня 2026 в 19:58

«Был беспощаден»: Гуськов раскрыл, чем ему запомнился Александр Митта

Актер Гуськов назвал режиссера Митта беспощадным на съемочной площадке

Народный артист России Алексей Гуськов Народный артист России Алексей Гуськов Фото: NEWS.ru
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Режиссера Александра Митта всегда отличал требовательный подход и любознательность, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru народный артист России Алексей Гуськов. Перед премией ТЭФи он вспомнил легендарного советского режиссера и отметил, что тот был «беспощаден к себе».

Поэтому он мог требовать от всех участников все, что хотел. И это урок на всю оставшуюся жизнь. Он как ходячая энциклопедия, с ним было невероятно интересно! — рассказал Гуськов.

По словам артиста, самому режиссеру также было интересно учиться у других артистов и людей искусства. Гуськов добавил, что Митта породил целую плеяду блестящих актеров и все, кому довелось поработать с ним, достигали впечатляющий профессиональных результатов.

Ранее Актер Алексей Нилов рассказал, что благодаря различным премиям и фестивалям встречается с коллегами. На церемонии вручения премии ТЭФи он отметил, что в остальное время нередко тратится на работу и семью, но на таких мероприятиях он видит других артистов, которых не встречал по 10–15 лет.

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