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09 июня 2026 в 20:45

Названы лучшие сериалы и актеры России: кадры второго дня премии ТЭФИ

Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн и Сергей Гармаш Федор Бондарчук, Тимур Вайнштейн и Сергей Гармаш Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Москве продолжается церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ — почетной награды за выдающиеся успехи в сфере телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Текущий сезон ТЭФИ впечатляет масштабом. Свыше 50 номинаций разделены на три больших направления — от острых общественно‑политических программ до ярких развлекательных шоу и захватывающих сериалов.

На церемонии присутствовали телеведущий Игорь Прокопенко, актеры Алексей Нилов, Алексей Розин, Анна Ковальчук, Александр Новиков, Сергей Гармаш, Михаил Трухин, Данила Якушев и модель Кристина Недуруева, а также актриса Агата Муцениеце вместе с музыкантом Петром Дрангой и кинопродюсер Тимур Вайнштейн. Также на мероприятии появились заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки и режиссер Федор Бондарчук.

В категории «Исторический сериал» победили «Хроники русской революции», а среди детективных многосерийных фильмов лучшим признан «Первый отдел». «Склифосовский» стал лучшим мелодраматическим сериалом, а «Подслушано в Рыбинске» — комедийным. В номинации «Драматический сериал» победила картина «Любовь Советского Союза», а среди телефильмов и мини-сериалов до четырех серий — «Дорогой Вилли».

В актерских номинациях лучшим актером второго плана стал Алексей Гуськов, лучшей актрисой второго плана — Ольга Сутулова. Лучшим актером сериала признан Игорь Золотовицкий, а лучшей актрисой — Мария Аронова.

Самые яркие кадры с премии — в галерее NEWS.ru.

Телеведущий Игорь Прокопенко
Телеведущий Игорь Прокопенко
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Нилов
Алексей Нилов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Алексей Розин
Алексей Розин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актеры Анна Ковальчук и Александр Новиков
Актеры Анна Ковальчук и Александр Новиков
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер Федор Бондарчук
Режиссер Федор Бондарчук
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Александр Мизев
Актер Александр Мизев
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Модель Светлана Степанковская
Модель Светлана Степанковская
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Константин Эрнст и Сергей Гармаш
Константин Эрнст и Сергей Гармаш
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Артемьева
Актриса Людмила Артемьева
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Петр Дранга и Агата Муцениеце
Петр Дранга и Агата Муцениеце
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Данила Якушев и Кристина Недуруева
Актер Данила Якушев и Кристина Недуруева
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Режиссер-постановщик Алексей Франдетти
Режиссер-постановщик Алексей Франдетти
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Анар Халилов
Актер Анар Халилов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актер Алексей Гуськов
Актер Алексей Гуськов
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Культура
ТЭФИ
Федор Бондарчук
Агата Муцениеце
Алексей Гуськов
Тина Канделаки
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