Названы лучшие сериалы и актеры России: кадры второго дня премии ТЭФИ

В Москве продолжается церемония награждения лауреатов премии ТЭФИ — почетной награды за выдающиеся успехи в сфере телевизионных искусств. Премия была учреждена Фондом «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Текущий сезон ТЭФИ впечатляет масштабом. Свыше 50 номинаций разделены на три больших направления — от острых общественно‑политических программ до ярких развлекательных шоу и захватывающих сериалов.

На церемонии присутствовали телеведущий Игорь Прокопенко, актеры Алексей Нилов, Алексей Розин, Анна Ковальчук, Александр Новиков, Сергей Гармаш, Михаил Трухин, Данила Якушев и модель Кристина Недуруева, а также актриса Агата Муцениеце вместе с музыкантом Петром Дрангой и кинопродюсер Тимур Вайнштейн. Также на мероприятии появились заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинг» Тина Канделаки и режиссер Федор Бондарчук.

В категории «Исторический сериал» победили «Хроники русской революции», а среди детективных многосерийных фильмов лучшим признан «Первый отдел». «Склифосовский» стал лучшим мелодраматическим сериалом, а «Подслушано в Рыбинске» — комедийным. В номинации «Драматический сериал» победила картина «Любовь Советского Союза», а среди телефильмов и мини-сериалов до четырех серий — «Дорогой Вилли».

В актерских номинациях лучшим актером второго плана стал Алексей Гуськов, лучшей актрисой второго плана — Ольга Сутулова. Лучшим актером сериала признан Игорь Золотовицкий, а лучшей актрисой — Мария Аронова.

Самые яркие кадры с премии — в галерее NEWS.ru.