Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 19:02

«Хочется что-то интересное такое попробовать»: Муцениеце рассказала о мечте

Актриса Муцениеце захотела сыграть героя с несколькими личностями

Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Агата Муцениеце сообщила NEWS.ru на премии ТЭФИ, что мечтает сыграть персонажа, в котором объединены несколько личностей. По словам знаменитости, она на многое готова, чтобы герой понравился зрителям, но не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.

Мне хочется что-то интересное такое попробовать. Вот я всегда говорила, что я мечтаю сыграть человека, у которого несколько личностей внутри. Что-то психоделически такое сложное, — сообщила Муцениеце.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях из ее жизни. Помимо музыки, исполнительница активно работает в театре. В разные годы артистка участвовала в мюзиклах и постановках, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».

До этого певец Григорий Лепс рассказал, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию. Как признался 63-летний исполнитель, он давно увлекается ходьбой и намерен ставить новые рекорды. Лепс добавил, что рассчитывает преодолеть 65 километров за 12 часов.

Шоу-бизнес
актеры
Агата Муцениеце
ТЭФИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Молния спровоцировала сбой на Московской железной дороге
Тайна Цискаридзе, странный взрыв в Балашихе, чудо-убийца БПЛА: что дальше
Раскрыты итоги расследования против прокурора МУС
«Был беспощаден»: Гуськов раскрыл, чем ему запомнился Александр Митта
«‎Серьезная угроза»: в Пентагоне сделали тяжелое признание
Военэксперт назвал условие надежной защиты РФ от нападений с воздуха
Нилов раскрыл неочевидную ценность премий для актера
Власти США раскрыли, когда возобновятся поставки через Ормуз
Захарова объяснила, кто стал жертвой «казино войны» Зеленского
Названа причина взрыва на юго-западе Москвы
Туриста арестовали на Крите за фото военных самолетов
Брутян не постеснялась показать откровенное декольте в присутствии Прилучного
Росавиация предупредила о задержках и переносах рейсов на юге России
Муж Муцениеце жестко отреагировал на вопрос о ее материнстве
Рэпер из России стал лицом известного лондонского бренда
Музыкальное издательство «Джем» официально объявлено банкротом
Наступление ВС России в Донбассе 9 июня: штурм Константиновки, ВСУ в котлах
В Киргизии провели масштабную антитеррористическую операцию
Францию захлестнули протесты после убийства 11-летней девочки
«Хочется что-то интересное такое попробовать»: Муцениеце рассказала о мечте
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.