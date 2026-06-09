«Хочется что-то интересное такое попробовать»: Муцениеце рассказала о мечте

Актриса Агата Муцениеце сообщила NEWS.ru на премии ТЭФИ, что мечтает сыграть персонажа, в котором объединены несколько личностей. По словам знаменитости, она на многое готова, чтобы герой понравился зрителям, но не собирается совершать нечто экстраординарное просто ради хайпа.

Мне хочется что-то интересное такое попробовать. Вот я всегда говорила, что я мечтаю сыграть человека, у которого несколько личностей внутри. Что-то психоделически такое сложное, — сообщила Муцениеце.

Ранее стало известно, что народная артистка России Лариса Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях из ее жизни. Помимо музыки, исполнительница активно работает в театре. В разные годы артистка участвовала в мюзиклах и постановках, включая рок-оперу «Джордано» и спектакль «Любовь и шпионаж».

До этого певец Григорий Лепс рассказал, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию. Как признался 63-летний исполнитель, он давно увлекается ходьбой и намерен ставить новые рекорды. Лепс добавил, что рассчитывает преодолеть 65 километров за 12 часов.