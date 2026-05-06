Лепс рассказал о своей самой главной мечте

Лепс признался, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию

Григорий Лепс Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец Григорий Лепс в беседе с KP.RU рассказал, что мечтает пройти пешком 65 километров к своему 65-летию. Как признался 63-летний исполнитель, он давно увлекается ходьбой и намерен ставить новые рекорды.

Последний мой рекорд был в 62 года: я тогда прошел 62 километра. Встал и пошел. Следующий, надеюсь, будет к 65-летнему юбилею — пройду пешком 65 километров. Мало кто в меня верит. Думаю, это займет часов 12, — отметил Лепс.

Он подчеркнул, что к особо интенсивным нагрузкам нужно готовиться заранее. По словам певца, когда он проходил 62 километра, за ним ехала машина с лекарствами и водой. Артист также вспомнил, что после своего последнего рекорда он три дня лежал дома из-за недостаточной подготовки.

Ранее Лепс заявил, что уже 25 лет отказывается от завтрака для поддержания формы. По его словам, он позволяет себе лишь небольшой обед. Артист отметил, что это позволяет ему не перегружать организм особенно в период активных выступлений.

