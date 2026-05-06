Лепс признался, что помогает ему поддерживать себя в тонусе Лепс признался, что уже 25 лет отказывается от завтрака для поддержания формы

Певец Григорий Лепс в беседе с KP.RU признался, что уже 25 лет отказывается от завтрака для поддержания формы. По его словам, он позволяет себе лишь небольшой обед. Артист отметил, что это помогает ему не перегружать организм, особенно в период активных выступлений.

На протяжении 25 лет я не завтракаю вообще. Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым. Днем могу съесть небольшой кусочек белка — рыбку или отварную грудку курицы, чтобы у меня были силы, — подчеркнул Лепс.

По признанию артиста, в качестве физической активности он предпочитает ходьбу. При этом дома у певца оборудованы спортзал и бассейн. Лепс добавил, что он полностью отказался от алкоголя.

Ранее Лепс призвал своих подписчиков не оскорблять его экс-невесту Аврору Кибу. Так он отреагировал на волну критики в адрес девушки на фоне ее расставания с музыкантом.