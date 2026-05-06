День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 11:20

Лепс признался, что помогает ему поддерживать себя в тонусе

Лепс признался, что уже 25 лет отказывается от завтрака для поддержания формы

Григорий Лепс Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец Григорий Лепс в беседе с KP.RU признался, что уже 25 лет отказывается от завтрака для поддержания формы. По его словам, он позволяет себе лишь небольшой обед. Артист отметил, что это помогает ему не перегружать организм, особенно в период активных выступлений.

На протяжении 25 лет я не завтракаю вообще. Я никогда не ем и перед выступлениями: желудок должен быть пустым. Днем могу съесть небольшой кусочек белка — рыбку или отварную грудку курицы, чтобы у меня были силы, — подчеркнул Лепс.

По признанию артиста, в качестве физической активности он предпочитает ходьбу. При этом дома у певца оборудованы спортзал и бассейн. Лепс добавил, что он полностью отказался от алкоголя.

Ранее Лепс призвал своих подписчиков не оскорблять его экс-невесту Аврору Кибу. Так он отреагировал на волну критики в адрес девушки на фоне ее расставания с музыкантом.

Шоу-бизнес
Григорий Лепс
певцы
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.