Лепс заступился за бывшую невесту после критики в соцсетях

Певец Григорий Лепс в беседе с KP.RU призвал своих подписчиков не оскорблять его экс-невесту Аврору Кибу. Так он отреагировал на волну критики в адрес девушки на фоне ее расставания с музыкантом.

Своих подписчиков в соцсетях прошу только об одном: не оскорбляйте человека. А то пишут: проститутка, содержанка... Это не так. Она приличный человек, просто Аврора пока очень молода. Мне 63 — а я порой как вытворю что-то. А ей только недавно 20 исполнилось, — отметил Лепс.

Артист признался, что до сих пор неравнодушен к бывшей возлюбленной. Он также не исключил возобновление отношений с Кибой в будущем.

Ранее Лепс заявил, что его бывшая жена Анна Шаплыкова навсегда останется для него самой значимой женщиной. Он подчеркнул, что таких, как она, больше не существует.