«Больше не будет таких»: Лепс о главной женщине в его жизни

Певец Григорий Лепс заявил, что его бывшая жена Анна Шаплыкова навсегда останется для него самой значимой женщиной. В беседе с журналисткой на премии «Жара» он отметил, что таких людей, как она, больше не существует.

Бывшая супруга <…> Великолепная женщина! Женщина номер один в моей жизни. Больше не будет таких женщин. Мой грех! Отношения у нас прекрасные, с детьми отношения великолепны, — прокомментировал артист.

Лепс также признался, что его сердце всегда наполнено чем-то важным. Однако это не романтические чувства, а страсть к музыке.

Ранее блогер Аврора Киба поделилась подробностями о причинах расставания с Лепсом. По ее словам, отношения не сложились из-за различий в жизненных принципах, канонах и образе жизни. Киба опровергла слухи о том, что их отношения были частью какого-то контракта.

До этого Лепс рассказал о планах немного заработать и затем завершить музыкальную деятельность. При этом он отметил, что готов продолжать петь, если здоровье и желание позволят. Певец также выразил интерес к сотрудничеству с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко для записи совместной песни.