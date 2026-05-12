12 мая 2026 в 23:17

«Как капитан корабля»: в РФПИ озвучили, почему Стармер не уходит в отставку

Дмитриев: Стармер мечтает уйти в отставку последним, как капитан корабля

Лондон, Великобритания
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не стремится уйти в отставку на фоне политического кризиса в стране, потому что хочет сделать это последним, иронично заметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своих социальных сетях. По его словам, «капитан корабля» намерен покинуть тонущее судно после всех.

Поводом для комментария о возможной отставке стали новые кадровые изменения в британском правительстве и волна недовольства среди лейбористов. Политический кризис в Соединенном Королевстве разразился после местных выборов 7 мая.

Поскольку сегодня сразу четыре министра покидают корабль Стармера, я наконец понял его план: он хочет уйти в отставку как настоящий капитан — когда все министры уже ушли и вокруг никого не осталось. Только он, страдающая Британия и ее более светлое будущее без Стармера, — написал Дмитриев.

Лейбористы впервые в истории утратили контроль над парламентом Уэльса и потеряли 1,4 тыс. мест в законодательных органах Англии. Более 80 депутатов Палаты общин от правящей партии требуют отставки Стармера. В отставку уже подали министр здравоохранения Зубир Ахмед и замминистра юстиции Алекс Дэвис-Джонс. Сам премьер взял на себя ответственность за провал, но отказался покидать свой пост.

Ранее российский сенатор Сергей Перминов обратил внимание, что вокруг Стармера сформировался редкий политический консенсус, его критикуют как сторонники, так и оппоненты. В британской политической среде усиливаются разговоры о его возможной отставке на фоне недовольства внутренней и внешней политикой правительства.

