12 мая 2026 в 14:17

В Совфеде раскрыли, как Стармер «объединил» Великобританию

Кир Стармер Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вокруг премьер-министра Великобритании Кира Стармера сформировался редкий политический консенсус, его критикуют как сторонники, так и оппоненты, заявил в беседе с РИА Новости российский сенатор Сергей Перминов. В британской политической среде усиливаются разговоры о его возможной отставке на фоне недовольства внутренней и внешней политикой правительства.

Премьер-министр Кир Стармер совершил «чудо», он объединил страну от сторонников до оппонентов, все искренне желают одного — отставки. Уйти сейчас — значит, оставить после себя загадку: «Кем же на самом деле был сэр Кир?». Остаться — стать ответом, который никому не понравится, — сказал парламентарий.

По словам Перминова, критика связана с невыполненными предвыборными обещаниями, частой корректировкой позиции по ключевым вопросам внутреннего развития и неоднозначными заявлениями в сфере международной политики. Он отметил, что в британской политической традиции нередко более положительно воспринимаются бывшие премьеры, своевременно покинувшие пост. Политик допустил, что у Стармера сохраняется возможность изменить политический образ.

Ранее стало известно, что порядка 40 депутатов Палаты общин британского парламента от правящей Лейбористской партии публично потребовали отставки Стармера. Они уверены, что политик ухудшит положение партии на всеобщих выборах. 10 мая депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить премьера от занимаемого поста. Она также отметила, что при отказе министров готова сама запустить процедуру смены партийного лидера.

