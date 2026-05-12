12 мая 2026 в 21:41

Словакия, Австрия и Чехия сделали неожиданный шаг навстречу России

Братислава, Вена и Прага поддержали идею наладить диалог с Москвой, сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини по итогам встречи с лидерами Австрии и Чехии Александром Ван дер Белленом и Петром Павелом. По его словам, ЕС должен выбрать авторитетного представителя для обсуждения путей завершения кризиса на Украине, передает РИА Новости.

Мы говорили о [кризисе] на Украине и необходимости начать дискуссию на европейском уровне с Россией, — отметил Пеллегрини.

По словам президента Чехии, без коммуникации Европа останется в стороне от переговоров по Украине. В таком случае ЕС придется смотреть, какие соглашения Вашингтон и Москва заключат с Киевом, констатировал политик.

Ранее журналисты сообщали, что украинская сторона предложила Европе подключиться к возможному возобновлению мирных переговоров с Москвой. Речь шла об инициативе, предусматривающей взаимное прекращение огня.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. При этом ирландский журналист Брайан Макдональд считает, что заявление Каллас о планах ЕС обсудить темы для диалога с Москвой говорит о позитивном сдвиге в отношениях с Кремлем.

