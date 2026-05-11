В Ирландии оценили желание ЕС возобновить диалог с Россией Журналист Макдональд назвал слова Каллас о диалоге с Россией хорошим сигналом

Слова главы евродипломатии Каи Каллас о планах Евросоюза подобрать темы для будущих переговоров с Россией можно считать хорошим сигналом, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд в соцсети X. Он обратил внимание на то, что совсем недавно даже обсуждение возможных контактов с Москвой воспринималось европейцами как уступка.

Это весьма примечательное высказывание Каи Каллас, учитывая ее постоянную жесткую риторику в отношении Москвы. Еще недавно даже обсуждение прямых переговоров между ЕС и Россией в брюссельских кругах воспринималось почти как уступка. Теперь же речь идет о формате обсуждений и переговорщиках, — написал Макдональд.

При этом журналист отдельно подчеркнул, что не стоит считать заявление Каллас признаком разрядки в отношениях России и Европы. Он считает, что речь идет лишь о позитивном изменении тона.

До этого европейская чиновница сообщила, что главы МИД стран Евросоюза обсудят темы для потенциальных переговоров с Россией. По ее словам, это произойдет на встрече 27–28 мая.