12 мая 2026 в 21:08

«Уже близко»: Трамп согласился с Путиным в одном вопросе по Украине

Трамп спрогнозировал урегулирование украинского кризиса до конца 2026 года

Дональд Трамп
Украинский кризис, возможно, вскоре будет урегулирован, сообщил американский лидер Дональд Трамп. Трансляция велась на YouTube-канале APT. По прогнозам хозяина Белого дома, это произойдет до конца 2026 года. Республиканец добавил, что готов сделать все зависящее от него ради завершения конфликта между Россией и Украиной.

Я думаю, что завершение конфликта на Украине уже очень близко. Я сделаю все, что необходимо, — заявил республиканец.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине идет к завершению. В то же время пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что глава государства готов в любой момент встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. По его словам, встреча глав государств за пределами столицы возможна лишь тогда, когда в СВО можно будет «поставить точку».

До этого Песков подтвердил, что специальная военная операция может завершиться в любой момент. По его словам, для этого президенту Украины необходимо взять на себя ответственность и принять нужное решение, которое хорошо известно Киеву.

