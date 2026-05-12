Новые правила сдачи на права с 12 мая: полный разбор изменений

С 12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права, говорится в обновленном постановлении правительства. Согласно новой редакции документа, максимальный срок назначения практической части экзамена сокращен с 6 месяцев до 60 дней. О других нововведениях, о том, станет ли испытание сложнее и как эффективнее подготовиться к экзамену, — в материале NEWS.ru.

Что изменилось в сдаче экзамена на права с 12 мая

В правилах сдачи экзаменов произошло несколько ключевых изменений, рассказал NEWS.ru адвокат Константин Степанов. По его словам, процесс стал жестче в части сроков и ответственности.

«В первую очередь речь идет о сжатых сроках. Раньше на „город“ после теории отводили до 180 дней, теперь назначить практическую часть обязаны в течение 60 дней после успешной сдачи теории. Если за шесть месяцев после теории так и не удастся получить права, ее придется пересдавать — и это будет засчитано как первая попытка», — пояснил Степанов.

Еще одно важное нововведение — полный запрет на любые шпаргалки, сообщил в разговоре с NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Теперь экзамен может быть мгновенно прекращен, если кандидата поймают на списывании или использовании любых гаджетов (смартфонов, наушников и т. д.) для получения правильных ответов», — указал эксперт.

Степанов уточнил: при таком нарушении вернуться к новым попыткам сдачи экзамена можно будет не раньше чем через год.

Представитель одной из автошкол Денис Романов также рассказал NEWS.ru, что среди новшеств — запуск федерального рейтинга автошкол, который будет публиковаться на официальном сайте ГИБДД.

«При составлении рейтинга ведомство будет учитывать долю курсантов, сдавших экзамены с первой попытки, и аварийность по вине выпускников конкретной автошколы. Это означает, что человек, решивший учиться вождению, может заранее узнать, в каких организациях это лучше сделать», — пояснил Романов.

Он также рассказал, что закон, необходимый для запуска рейтинга, был принят Госдумой в 2025 году и вступит в силу 28 мая 2026 года. Сбор и обработка данных для составления рейтинга, как ожидается, займут весь следующий год.

Как лучше подготовиться к экзамену на права

При подготовке к теоретическому экзамену следует использовать только актуальные официальные билеты по Правилам дорожного движения, рекомендует Константин Степанов. По его мнению, гораздо эффективнее многократно решать их онлайн, доводя навык до автоматизма, а не просто заучивать.

«Что касается практической части: если чувствуете неуверенность, обязательно берите дополнительные часы вождения сверх основной программы. В новые сжатые сроки это особенно важно, чтобы не потерять навыки», — отметил Степанов.

Когда начнут действовать новации

С 1 мая 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся сроков назначения практического экзамена и усиления контроля за соблюдением правил во время тестирования.

А с 1 марта 2027 года начнут действовать еще несколько важных нововведений. В частности, меняется порядок с медицинскими справками: если подавать заявление через «Госуслуги», бумажную медсправку можно будет не прикладывать при условии, что сведения о ней уже есть в единой государственной системе ЕГИСЗ. Кроме того, помещения для сдачи теоретического экзамена оснастят камерами с видео- и аудиозаписью. Согласно постановлению правительства, оборудование должно обеспечивать в режиме реального времени запись процесса экзамена и гарантировать сохранность этих данных.

Также предусмотрена новая норма для водителей: если у кого-то выявят опасное заболевание или состояние, угрожающее безопасности на дороге, такого водителя направят на внеочередной медосмотр. Если он не пройдет его в течение трех месяцев, водительские права признают недействительными и аннулируют.

Денис Романов напомнил, что системами видеонаблюдения уже давно оснащены автомобили, на которых проводится прием практической части экзамена. По его мнению, логично, что в обозримой перспективе такие системы появятся и в помещениях для сдачи теории.

Как ранее пояснил NEWS.ru вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, новые правила сдачи экзамена на права приведут к ужесточению требований к кандидатам, однако это повысит их дисциплину. По его словам, несмотря на дополнительные сложности, такие меры помогут систематизировать знания водителей, прошедших полный курс обучения.

Хайцеэр считает, что 60 дней — достаточный срок, чтобы пойти на экзамен, сохранив в памяти весь изученный материал. «Тем более что опция переноса экзамена все же остается. Я полагаю, основанием может быть либо состояние здоровья, либо отсутствие в месте, где нужно сдавать. Принципиально эти изменения ничего не поменяют, потому что фактически некоторые из них уже давно действуют. Мне кажется, новые правила не перевернут жизнь тех, кто хочет получить права, но ускорят процессы», — заключил эксперт.

