Теорию придется пересдавать: как изменится экзамен на вождение, подробности

Ряд изменений готовится для экзамена на вождение, пишут СМИ. Какие подробности известны, при каких условиях теорию придется пересдавать?

Как изменится экзамен на вождение, пересдача теории

«Сейчас дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для кандидата в водители, не сдавшего практический экзамен в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена. После этого проект передадут в правительство», — пишут СМИ со ссылкой на осведомленный источник.

В начале 2026 года МВД России подготовило ряд изменений в правила сдачи экзаменов для управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

Согласно проекту, планировалось расширение перечня нарушений, при которых кандидата не допустят к экзамену. Так, поводом для этого может стать использование средств связи, фото- и видеотехники, а также других электронных устройств. В пояснительной записке говорится, что отмечается рост числа фактов применения кандидатами в водители подобной аппаратуры, в том числе скрытых наушников, для оказания им помощи третьими лицами.

Также предлагалось сократить срок проведения практического экзамена. Раньше он назначался в течение шести месяцев после успешной сдачи теории, а теперь окно может составить 60 дней.

В рамках проекта МВД планирует упростить процедуру допуска к экзаменам, исключив необходимость личной подачи медсправки. В случае одобрения с 1 марта 2027 года все медицинские справки, которые выдают водительские комиссии, будут переведены в электронный формат и скомпонованы в едином федеральном реестре. У МВД будет доступ к нему.

Что известно о нехватке экзаменаторов ГИБДД

На фоне ужесточения экзаменов для будущих водителей в России отметился дефицит экзаменаторов ГИБДД, который привел, по словам представителей автошкол, к месячным задержкам испытаний для кандидатов.

По словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, специализированной подготовки экзаменаторов фактически нет, а основная материальная и организационная нагрузка по проведению экзаменов лежит на автошколах. В отрасли предлагают разгрузить ГИБДД, передав хотя бы теоретический экзамен гражданским органам, например МФЦ.

Кроме того, автошколы призвали власти реформировать систему подготовки водителей из-за критических сроков ожидания пересдачи экзаменов. Сейчас после трех неудачных попыток повторная проверка назначается лишь через шесть — девять месяцев. Из-за этих пауз кандидаты утрачивают навыки.

Представители ДОСААФа и профильных ассоциаций отмечают, что ситуация усугубляется острой нехваткой экзаменаторов в ГИБДД. Это вынуждает «гражданских» водителей ждать очереди на практический экзамен по несколько месяцев.

Так, жители города Галича в Костромской области не могут сдать экзамен на водительские права из-за отсутствия инспектора в местном регистрационном отделе, пишут СМИ и Telegram-каналы. В автошколе «Право на права» рассказали, что более 80 учеников вынуждены ездить за 100 километров в Кострому, чтобы получить категорию В.

В ГАИ официально подтвердили, что решение о перенаправлении кандидатов связано с нехваткой персонала. Проблема осложняется удаленностью областного центра и транспортными издержками для местных жителей.

Помимо организационных проблем, эксперты указывают на крайне низкое качество обучения в самих школах. Чтобы стимулировать учеников готовиться серьезнее, в Общественной палате предложили ввести госпошлину за каждую попытку сдачи экзамена.

Читайте также:

Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением

Резня в храме в Челябинске 15 февраля: подробности нападения, сколько жертв

Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы