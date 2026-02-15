Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 11:49

Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 февраля 2026 года, как развивается ситуация в районе Купянска и Волчанска, где под удар попали элитные подразделения ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 15 февраля

Тяжелые встречные бои разворачиваются в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска, российские войска значительно продвинулись на участках наступления, отразив контратаки украинской стороны, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Подразделениям на земле содействовали ударные БПЛА, артиллерия и ТОС. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне и пытаются вернуть утраченные позиции, добавил источник.

В районе Казачьей Лопани на атомы разобрало элиту ВСУ: РСЗО «Торнадо-С» уничтожила скопление личного состава сил спецопераций Украины; украинские войска потеряли до взвода убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники, утверждает канал.

«До взвода спецов — к [Степану] Бандере», «Оборона ВСУ трещит по швам», — пишут пользователи Сети.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

«В районе Старицы есть значительные продвижения. Наши штурмовики продвинулись на пяти участках на 350 м, отразив одну контратаку 127-й тяжелой мехбригады. В лесном массиве возле Симоновки российские войска заняли один опорный пункт ВСУ. В ходе продвижения взят в плен военнослужащий 57-й мотопехотной бригады. В районе Волчанских Хуторов также есть успехи. „Воины Севера“ заняли более 10 домовладений, продвинувшись на 300 м», — говорится в сообщении.

На Хатненском участке — без существенных изменений, по позициям ВСУ отработала артиллерия, украинская сторона укрепляли оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее наступление российских войск; на Липцевском участке артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» выявили и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях, отметил источник.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили более 90 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками, склады материальных средств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются бои за Купянск-Узловой, Куриловку, Кучеровку. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Старицы, ведут бои в Симоновке, в районе Вильчи. На Великобурлукском направлении есть продвижение в районе Хатнего», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут вялотекущие бои, ВС РФ штурмуют Новоосиновку. Политик также заявил о боестолкновениях за Куриловку, Купянск-Узловой, стычках в районе Подолов и Кучеровки.

«На Харьковском участке наши расширили зону контроля в районе Зеленого, а также продвинулись к Нескучному, в районе Старицы, в Симоновке, в лесах на севере от Волчанских Хуторов», — добавил Царев.

Военный эксперт Борис Рожин утверждает, что в Купянске существенных изменений обстановки на данный момент нет, ВСУ пытаются закрепиться как можно ближе к городу, однако сложности с логистикой не позволяют удерживать контроль на позициях в районе Соболевки, Московки и Радьковки.

«После нескольких неудачных попыток группам ВСУ пришлось отходить с потерями из-под Радьковки и из лесных массивов к югу от Соболевки. Противник „откатывается“ в Благодатовку, Нечволодовку и в направлении Пламаревки», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 февраля: где сбои в РФ

Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля

Харьковская область
наступления
новости
ВС РФ
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД Венгрии обвинил партию «Тиса» в поддержке Украины
Свыше 100 дронов ВСУ пытались атаковать Россию с утра
В НАБУ подтвердили провальную попытку побега из Украины экс-главы Минюста
Глыба льда рухнула на голову россиянке
«Не будем тратить время»: Каллас «похоронила» одну из идей Евросоюза
Наемники из рядов ВСУ начали переманивать к себе других иностранных военных
Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением
Пьяный лихач на Porsche перелетел канал и протаранил ограду Летнего сада
Еврочиновники пришли к выводу, что Китай усилил поддержку России
Будущим водителям хотят ужесточить экзамены
«Пятерочка» не выдержала натиска снега
Российский лыжник бросил вызов олимпийскому чемпиону из Норвегии
Каллас неожиданно сменила позицию по Украине
Требование главы МИД Польши по переговорам на Украине поразило Запад
Глава Калужской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ
Пожары под Краснодаром, налет дронов на ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 15 февраля
Зима вернулась, Москву ждет новый снежный коллапс? Прогноз погоды на неделю
Экс-министр юстиции Украины попытался сбежать из страны
Дима Билан продал два дома и влез в долги ради давней мечты
Появились новые подробности переписок Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.