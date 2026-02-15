Наступление ВС России на Харьков 15 февраля: элиту ВСУ разобрали на атомы

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 15 февраля 2026 года, как развивается ситуация в районе Купянска и Волчанска, где под удар попали элитные подразделения ВСУ?

Наступление ВС России на Харьков 15 февраля

Тяжелые встречные бои разворачиваются в населенных пунктах и лесных массивах близ Волчанска, российские войска значительно продвинулись на участках наступления, отразив контратаки украинской стороны, сообщил Telegram-канал «Северный ветер». Подразделениям на земле содействовали ударные БПЛА, артиллерия и ТОС. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление в обороне и пытаются вернуть утраченные позиции, добавил источник.

В районе Казачьей Лопани на атомы разобрало элиту ВСУ: РСЗО «Торнадо-С» уничтожила скопление личного состава сил спецопераций Украины; украинские войска потеряли до взвода убитыми и ранеными, а также две единицы военной техники, утверждает канал.

«До взвода спецов — к [Степану] Бандере», «Оборона ВСУ трещит по швам», — пишут пользователи Сети.

ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

«В районе Старицы есть значительные продвижения. Наши штурмовики продвинулись на пяти участках на 350 м, отразив одну контратаку 127-й тяжелой мехбригады. В лесном массиве возле Симоновки российские войска заняли один опорный пункт ВСУ. В ходе продвижения взят в плен военнослужащий 57-й мотопехотной бригады. В районе Волчанских Хуторов также есть успехи. „Воины Севера“ заняли более 10 домовладений, продвинувшись на 300 м», — говорится в сообщении.

На Хатненском участке — без существенных изменений, по позициям ВСУ отработала артиллерия, украинская сторона укрепляли оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее наступление российских войск; на Липцевском участке артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» выявили и уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях, отметил источник.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск за сутки составили более 90 человек в Харьковской области. Также уничтожены вооружение, техника, пункты управления беспилотниками, склады материальных средств, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении продолжаются бои за Купянск-Узловой, Куриловку, Кучеровку. На Волчанском направлении ВС РФ расширяют зону контроля в районе Старицы, ведут бои в Симоновке, в районе Вильчи. На Великобурлукском направлении есть продвижение в районе Хатнего», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

По словам бывшего депутата Верховной рады Олега Царева, в Купянске идут вялотекущие бои, ВС РФ штурмуют Новоосиновку. Политик также заявил о боестолкновениях за Куриловку, Купянск-Узловой, стычках в районе Подолов и Кучеровки.

«На Харьковском участке наши расширили зону контроля в районе Зеленого, а также продвинулись к Нескучному, в районе Старицы, в Симоновке, в лесах на севере от Волчанских Хуторов», — добавил Царев.

Военный эксперт Борис Рожин утверждает, что в Купянске существенных изменений обстановки на данный момент нет, ВСУ пытаются закрепиться как можно ближе к городу, однако сложности с логистикой не позволяют удерживать контроль на позициях в районе Соболевки, Московки и Радьковки.

«После нескольких неудачных попыток группам ВСУ пришлось отходить с потерями из-под Радьковки и из лесных массивов к югу от Соболевки. Противник „откатывается“ в Благодатовку, Нечволодовку и в направлении Пламаревки», — написал Рожин в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 февраля: где сбои в РФ

Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля