Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 15 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?
Где в России не работает мобильный интернет 15 февраля
Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из десятков регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.
Больше всего жалоб приходит от абонентов «МегаФона». За сутки уже накопилось несколько десятков жалоб. Ранее этот показатель составил 252. Сбои в сетях оператора наблюдаются в Москве — 24%, Хабаровском крае — 14%, Самарской области — 12%, Пермском крае — 10%, Волгоградской области, Краснодарском крае — по 7%, Кузбассе, Иркутской области — по 5%, Воронежской, Нижегородской, Ярославской, Московской областях, Коми, Тыве, Алтайском крае — по 2%.
В сетях других операторов также наблюдаются сбои — проблема затронула всех без исключения поставщиков услуг связи, если верить статистике. По регионам обозначилась следующая география: Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ивановская область, Приморский край, Ростовская, Кемеровская области, Красноярский, Хабаровский края, Саха, Нижегородская область.
Почему не работает мобильный интернет 15 февраля
Интернет может не работать на фоне предупреждения об угрозе атаки БПЛА. В российских регионах намеренно снижают сигнал мобильной сети, чтобы помешать управлению дроном. По словам специалистов, беспилотники способны поддерживать связь с центром управления и передавать изображение оператору посредством базовых станций.
Безопасность населения — первостепенная цель в вопросе ограничений мобильного интернета, заявил президент России Владимир Путин. Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета с целью борьбы с атаками дронов, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.
В Минобороны РФ сообщили, что ночью 15 февраля расчеты ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над Азовским и Черным морями, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края.
Какие сайты работают во время ограничений
Некоторые ресурсы доступны всегда, несмотря на ограничения мобильного интернета. Это сайты и приложения, которые входят в белые списки Минцифры.
В перечень входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».
В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.
