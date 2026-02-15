Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 февраля: где сбои в РФ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 февраля: где сбои в РФ

Сегодня, 15 февраля, мобильный интернет не работает в Москве, Хабаровском крае и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 15 февраля

Согласно статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», сообщения о сбоях мобильного интернета поступают из десятков регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов «МегаФона». За сутки уже накопилось несколько десятков жалоб. Ранее этот показатель составил 252. Сбои в сетях оператора наблюдаются в Москве — 24%, Хабаровском крае — 14%, Самарской области — 12%, Пермском крае — 10%, Волгоградской области, Краснодарском крае — по 7%, Кузбассе, Иркутской области — по 5%, Воронежской, Нижегородской, Ярославской, Московской областях, Коми, Тыве, Алтайском крае — по 2%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои — проблема затронула всех без исключения поставщиков услуг связи, если верить статистике. По регионам обозначилась следующая география: Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ивановская область, Приморский край, Ростовская, Кемеровская области, Красноярский, Хабаровский края, Саха, Нижегородская область.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 15 февраля

Интернет может не работать на фоне предупреждения об угрозе атаки БПЛА. В российских регионах намеренно снижают сигнал мобильной сети, чтобы помешать управлению дроном. По словам специалистов, беспилотники способны поддерживать связь с центром управления и передавать изображение оператору посредством базовых станций.

Безопасность населения — первостепенная цель в вопросе ограничений мобильного интернета, заявил президент России Владимир Путин. Кремль считает оправданными отключения мобильного интернета с целью борьбы с атаками дронов, отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Заблаговременное информирование жителей о конкретных областях и периоде действия ограничений невозможно из соображений безопасности, указали в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО. Ограничения снимаются, как только это позволяет оперативная обстановка, добавили там.

В Минобороны РФ сообщили, что ночью 15 февраля расчеты ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников над Азовским и Черным морями, территориями Краснодарского края, Республики Крым, Курской области, Ставропольского края.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие сайты работают во время ограничений

Некоторые ресурсы доступны всегда, несмотря на ограничения мобильного интернета. Это сайты и приложения, которые входят в белые списки Минцифры.

В перечень входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

В феврале Минцифры расширило белый список, включив в него ВТБ, ПСБ, сайты Burger King, «Детского мира», службы доставки СДЭК, ж/д перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», маркетплейса «Мегамаркет», а также сервисы ФНС для налогоплательщиков.

Читайте также:

Разгром диверсантов, «мясные» контратаки ВСУ: новости СВО к утру 15 февраля

Сорвали диверсию, «выжгли» пехоту: успехи РФ к утру 15 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля