Застрявшие в Иране россияне пропали с радаров Россияне в Иране не могут выйти на связь из-за отключения Сети и хакеров МОССАДа

Застрявшие в Иране россияне не могут выйти на связь с близкими из-за отключения интернета и хакерских атак МОССАДа, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, родственники тех, кто сейчас находится в стране, не могут получить ответа уже несколько дней.

В сообщении говорится, что в Иране заблокированы все международные мессенджеры, включая Telegram. Местное приложение «Бале» также недоступно из-за хакерской атаки, которую источники связывают с действиями израильской разведывательной службы: взломаны переписки, сам мессенджер не работает.

Родственники застрявших просят иранцев из других стран позвонить им на телефоны с местными сим-картами, чтобы узнать об их состоянии. По некоторым данным, интернета в Иране нет около недели.

Ранее соруководитель комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму Дмитрий Арутюнов сообщил, что две трети россиян, которые сначала не могли попасть в Россию из-за конфликта на Ближнем Востоке, уже вернулись домой. По его словам, дольше всего придется возвращать тех, кто оказался заперт на островах Индийского океана, в Азии и других странах, полеты в которые ведутся через Ближний Восток.