Расчет самоходки «Мста-С» 35-й бригады ВС РФ поразил скопление украинской пехоты на Красноармейском направлении в ДНР. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 15 февраля?

«Выжгли» пехоту ВСУ

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки „Мста-С“ 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск „Центр“ нанес огневое поражение по району сосредоточения живой силы украинских формирований на Красноармейском направлении. Целеуказание артиллеристам поступило от подразделений войск беспилотных систем. В результате огневого воздействия сосредоточение пехоты противника было полностью уничтожено», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что расчеты БПЛА войск беспилотных систем 51-й армии группировки войск «Центр», поддерживая штурмовые группы, уничтожили бронированную технику противника на Красноармейском направлении.

При появлении FPV-дронов противник попытался включить систему РЭБ и помешать нанести удар. Первый БПЛА, пройдя сквозь радиоэлектронные помехи противника, уничтожил систему РЭБ, установленную на технике. Вторым дроном расчет уничтожил бронемашину ВСУ.

Рядовой сорвал диверсию ВСУ

Рядовой Михаил Степашко обнаружил приближение украинской диверсионной группы к российским складам с боеприпасами и помог российским военнослужащим уничтожить ее, сообщили в Минобороны РФ. Там рассказали, что Степашко выполнял боевую задачу по обороне позиций на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения.

«В процессе ведения воздушной разведки рядовой Степашко обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к складам с боеприпасами. Не теряя ни минуты, Михаил доложил командованию по средствам радиосвязи об обнаружении украинских боевиков, что помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя», — следует из публикации.

Министерство также предоставило информацию о прапорщике Андрее Найманове, который участвует в боевых действиях в составе санитарно-эвакуационного подразделения.

«В ходе артиллерийского обстрела позиций наших войск несколько российских военнослужащих получили осколочные ранения различной степени тяжести. Несмотря на непрерывные атаки противника с разными видами вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район. Прибыв на место, группа под руководством прапорщика Найманова незамедлительно приступила к оказанию помощи раненым и эвакуации их в санитарный автомобиль», — говорится в сообщении военного ведомства.

Благодаря решительности Найманова удалось спасти жизни российских военнослужащих.

Запорожский участок самым успешным для ВС РФ за неделю

Запорожский участок фронта оказался наиболее успешным для Вооруженных сил РФ на прошлой неделе в рамках специальной военной операции, отметил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«За истекшую неделю самым успешным продолжает оставаться участок на Запорожском направлении: здесь уничтожено большое количество вооружений и военной техники противника. Есть продвижение наших войск. Помимо того, что мы отбивали контратаки, есть даже освобожденные населенные пункты», — сказал он.

Марочко отметил, что на прошлой неделе российские военные усилили свою активность на западных границах Луганской Народной Республики.

Сорвали ротацию ВСУ

Удары беспилотных летательных аппаратов «Ланцет», принадлежащие группировке войск «Восток», сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Цели выявили операторы БПЛА во время разведки вероятных маршрутов движения ВСУ. Противник совершал переброску живой силы для накопления резервов на Гуляйпольском направлении. Расчеты барражирующих боеприпасов нанесли серию ударов по движущейся бронетехнике противника. В результате были уничтожены несколько боевых бронированных машин и бронетранспортеров», — сказано в сообщении.

Также операторы БПЛА выявили замаскированные в лесополосах Запорожской области пункты управления дронами ВСУ. Эти позиции использовались для запуска ударных беспилотников. Координаты были оперативно переданы расчетам гаубиц «Мста-Б». В результате артиллерийского удара были уничтожены не только пункты управления, но и личный состав противника.

