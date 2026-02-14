Боль Курска, смерть гражданских: как ВСУ атакуют Россию 14 февраля

14 февраля Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 20 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Брянской области погиб мирный житель. Пострадавшая ранее от ударов по Ростову студентка скончалась. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

Средства ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над Россией

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Орловской области и по одному — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона», — уточнили в ведомстве.

Пострадавшая при атаке БПЛА ВСУ под Ростовом студентка скончалась

Девушка, раненная при атаке украинского дрона в Ростовской области, погибла в больнице спустя полтора месяца. Беспилотник рухнул на дом семьи Насридиновых в ночь на 18 декабря 2025 года, произошел пожар. Родители и их 19-летняя дочь Дарья смогли выбраться, но получили сильные травмы.

Мать девушки скончалась сразу после пожара. Отец выжил, но сильно пострадал. Старший сын Артем в ту ночь не был дома и остался невредимым. Дарью в тяжелом состоянии доставили в одну из ростовских больниц, где ввели в медикаментозную кому.

В начале января она пришла в сознание, начала самостоятельно дышать и даже могла тихо говорить. Однако в конце месяца состояние резко ухудшилось: все началось с тяжелого дыхания, затем врачи диагностировали пневмонию, начался сепсис.

«У нее были такие глаза, полные испуга», — рассказал ее брат.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Белгородский губернатор заявил об атаках ВСУ на регион

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти двух мужчин в результате атаки ВСУ на объект инфраструктуры. По его словам, в результате ударов украинских дронов за текущие сутки повреждены 94 квартиры и 14 автомобилей.

«Белгород подвергся обстрелу, в ходе которого выпущено 10 боеприпасов. На территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин, пятеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое, у остальных средняя степень. Поздно вечером за медицинской помощью обратилась еще одна пострадавшая. Женщина получила баротравму, находясь в квартире. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Повреждены энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести МКД, частный дом, коммерческий объект, 14 автомобилей, один из которых уничтожен», — сообщил Гладков.

ВСУ атаковали Курскую область 25 раз за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Курской области, силы ПВО сбили 32 беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн. В результате атак в Рыльском районе была повреждена линия электропередачи, три приграничных района остались без света, однако к утру электроснабжение восстановили.

«Всего в период с 09:00 мск 13 февраля до 07:00 мск 14 февраля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства», — говорится в сообщении.

Ранее Хинштейн сообщил, что город Рыльск и три района Курской области остались без электричества из-за удара ВСУ. По его словам, была повреждена линия электропередачи. Идут работы по восстановлению.

«В результате атаки ВСУ по Рыльскому району повреждена ЛЭП. Без напряжения остались Рыльск, Рыльский, Кореневский и Глушковский районы. Зафиксированы нарушения теплоснабжения», — сообщил он.

Фото: МО РФ

Житель Брянской области погиб при атаке дрона ВСУ на машину

В селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы региона, атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — сообщил Богомаз.

ПВО отбила атаки дронов ВСУ на четыре региона России накануне

Вечером 13 февраля дежурные средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Дроны самолетного типа атаковали четыре региона страны.

«С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по три БПЛА — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря, один — над территорией Курской области», — говорится в публикации.

