Вооруженные силы Украины за минувшие сутки 25 раз обстреляли территорию Курской области, силы ПВО сбили 32 беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. В результате атак в Рыльском районе была повреждена линия электропередачи, три приграничных района остались без света, однако к утру электроснабжение восстановили.

Всего в период с 09:00 мск 13 февраля до 07:00 мск 14 февраля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства, — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что участникам Мюнхенской конференции следовало бы обсуждать террористические действия Киева против мирного населения России, а не вопросы дальнейшего финансирования украинской власти. Так дипломат прокомментировала очередной обстрел Белгородской области со стороны ВСУ.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что для российской стороны принципиально важно завершить расследование теракта в Хорлах, совершенного украинскими военными. По его словам, следственные действия продолжаются, однако подробности глава региона озвучивать не стал.