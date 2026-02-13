Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 14:49

Сальдо назвал принципиальным расследование атаки ВСУ на Хорлы

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для России принципиально довести до конца расследование теракта в Хорлах, совершенного Вооруженными силами Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, следствие продолжается. При этом глава региона отметил, что пока не может разглашать детали расследования.

Правоохранительные органы работают, следствие продолжается. Пока идет расследование, разглашать детали нельзя — это может повредить делу. Как только появится информация, которую можно озвучить, жители ее узнают. Для нас принципиально довести это дело до конца, — сказал Сальдо.

Теракт в Хорлах произошел в новогоднюю ночь. Под удар со стороны украинской армии попали кафе и гостиница на побережье Черного моря. По последним данным, число опознанных жертв атаки на Хорлы достигло 15 человек. Всего в результате удара погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара ВСУ по Хорлам. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года.

Херсонская область
Владимир Сальдо
ВСУ
теракты
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦБ снизил ключевую до 15,5%: что будет с рублем, кредитами и вкладами
Ровный ветер и потепление до 0? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Набиуллина оценила сберегательную активность россиян
Детская поликлиника в Казани лишилась части крыши
Бывший заместитель Зеленского оказался в розыске на Украине
Канада ввела санкции против российского рэпера
Путину подарили чудотворную икону Божией Матери «Целительница»
Макрон прояснил свои отношения с Мерцем на фоне слухов в СМИ
Цена километра: почему логистика стала важнее стоимости сырья
Стало известно, почему неформальная встреча лидеров ЕС оказалась провальной
«Симпатичный и кучерявый»: Сафронов о смерти крестного отца Овечкина
«Разовый характер»: Набиуллина оценила январское ускорение инфляции
В Москве пройдет музыкальный фестиваль «ЭНЕРДЖИ ГОРЫ»
В европейской стране начали готовиться к массовой эвакуации раненых
Еще один человек умер из-за вируса Нипах в Индии
Сексолог раскрыла, как аномальный пенис Эпштейна мог влиять на его жизнь
«Слава богу, подарили»: Гуменник столкнулся с неожиданной проблемой на ОИ
Юрист ответила, куда жаловаться на протекающую крышу
Пьяный шумахер устроил погоню и попал под пули гаишников
На Западе заявили об усилении давления США на Украину
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.