Сальдо назвал принципиальным расследование атаки ВСУ на Хорлы

Для России принципиально довести до конца расследование теракта в Хорлах, совершенного Вооруженными силами Украины, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, следствие продолжается. При этом глава региона отметил, что пока не может разглашать детали расследования.

Правоохранительные органы работают, следствие продолжается. Пока идет расследование, разглашать детали нельзя — это может повредить делу. Как только появится информация, которую можно озвучить, жители ее узнают. Для нас принципиально довести это дело до конца, — сказал Сальдо.

Теракт в Хорлах произошел в новогоднюю ночь. Под удар со стороны украинской армии попали кафе и гостиница на побережье Черного моря. По последним данным, число опознанных жертв атаки на Хорлы достигло 15 человек. Всего в результате удара погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало начать расследование удара ВСУ по Хорлам. Там отметили, что встревожены сообщениями об атаке в канун Нового года.