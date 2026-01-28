Возросло число опознанных жертв атаки ВСУ на Хорлы Число опознанных жертв атаки ВСУ на Хорлы выросло до 15

Число опознанных жертв атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы в Херсонской области выросло до 15, следует из данных на сайте губернатора региона Владимира Сальдо. Всего в результате удара погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. <...> Установлены личности 15 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов, — говорится в сообщении.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. По словам Сальдо, подавляющее большинство людей, которые находились в кафе в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что семь пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы все еще находятся на стационарном лечении, состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым. Другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.