Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 17:22

Возросло число опознанных жертв атаки ВСУ на Хорлы

Число опознанных жертв атаки ВСУ на Хорлы выросло до 15

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Число опознанных жертв атаки ВСУ на курортный поселок Хорлы в Херсонской области выросло до 15, следует из данных на сайте губернатора региона Владимира Сальдо. Всего в результате удара погибли 29 человек, не менее 60 получили ранения.

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. <...> Установлены личности 15 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов, — говорится в сообщении.

Беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу на черноморском побережье в Хорлах Херсонской области во время празднования Нового года. По словам Сальдо, подавляющее большинство людей, которые находились в кафе в момент атаки Вооруженных сил Украины, были местными жителями.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что семь пострадавших в результате атаки ВСУ на Хорлы все еще находятся на стационарном лечении, состояние пострадавшего ребенка остается тяжелым. Другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.

погибшие
Херсонская область
атаки
удары
ВСУ
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Получили ранения, лишились конечностей»: наемник о службе в ВСУ
В Польше собираются лишить пособия ряд украинских беженцев
Ушел из жизни легендарный режиссер-документалист
Забудьте о другом ужине: венгерское жаркое из печени — сочно, пряно и сытно
«По сути дела, убивают ребенка»: школьницу травят из-за смерти отца на СВО?
Экономист Сакс объяснил, на что готов Зеленский ради своего эго
В Куршевеле сгорел бутик Rendez-Vous, где проходил скандальный корпоратив
Россиянину после ДТП со снегоходом «собрали» лицо
Расстройство Трампа. США замахнулись на Исландию: что грозит РФ
Появились кадры оползня превратившего грузовик и бульдозер в груду металла
В Подмосковье введут новые правила для мобильных торговых точек
На Украине раскрыли, каких необычных специалистов начал привлекать Ермак
Юрист ответил, можно ли заставлять сотрудников убирать снег
Большинство зданий в Сицилии находятся на грани обрушения
В эфире «радио Судного дня» прозвучало новое таинственное сообщение
Автоэксперт перечислил риски праворульных машин
Александра Олейникова проводили в последний путь
В Сеть попали кадры последних секунд жизни украинского летчика
Астрономы предупредили о возможных магнитных бурях на Земле
В Госдуме резко высказались о травле дочери погибшего бойца СВО из Ростова
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.