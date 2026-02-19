Зимняя Олимпиада — 2026
В Европе призвали подумать о последствиях возможных ударов США по Ирану

Еврокомиссия: возможные удары США по Ирану нанесут ущерб всему региону

Возможные удары США по Ирану могут нанести ущерб безопасности всего региона, заявил журналистам представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни. По его мнению, которое приводит ТАСС, долгосрочное решение этой ситуации возможно только мирным путем. Чиновник призвал Вашингтон и Тегеран проявить сдержанность.

Военная эскалация будет иметь тяжелые последствия для безопасности всего региона, — сказал аль-Ануни.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что возможный военный конфликт между США и Ираном способен спровоцировать серьезные международные последствия. Он считает, что мировая общественность может столкнуться с энергокризисом. Эксперт добавил, что Тегеран может нанести ответные удары по американским военным базам и Израилю.

До этого появилась информация, что США рассматривают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшие дни. Однако сроки возможных действий могут сдвинуться, окончательное решение пока не принято. В Белом доме оценивают риски эскалации и последствия возможного удара.

