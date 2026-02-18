Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 13:31

Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»

Sky News: ЕК потребовала от Киева провести ремонт нефтепровода «Дружба»

Подписывайтесь на нас в MAX

Европейская комиссия выдвинула требование к украинской стороне о восстановлении поврежденного участка нефтепровода «Дружба», сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что непосредственной угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии в настоящий момент не существует, пишет Sky News.

Мы обсуждаем с Украиной сроки ремонта нефтепровода «Дружба» и то, как быстро он может быть восстановлен, — заявила Итконен.

Говоря о Венгрии и Словакии, она отметила, что обе страны располагают достаточными резервами топлива, которых хватит на 90 дней. Для обсуждения возможных альтернативных маршрутов поставок нефти ЕК готова оперативно созвать экстренное совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что восстановление прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии технически возможно. Компания «Укртранснафта» завершила необходимые работы по устранению нештатной ситуации на станции «Броды» еще 6 февраля. Однако, по данным источников в нефтяной отрасли, руководство компании до сих пор не дало разрешения на возобновление поставок.

Еврокомиссия
Украина
нефтепроводы
ремонт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Забил ножом, обрезал волосы и облил зеленкой: сталкер убил россиянку в ОАЭ
«Тебе не стыдно»: муж Орбакайте возмутился «недорогим» шопингом жены
В стране Восточной Европы забили тревогу из-за нехватки нефти
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.