Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»

Европейская комиссия выдвинула требование к украинской стороне о восстановлении поврежденного участка нефтепровода «Дружба», сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. Она добавила, что непосредственной угрозы энергетической безопасности Венгрии и Словакии в настоящий момент не существует, пишет Sky News.

Мы обсуждаем с Украиной сроки ремонта нефтепровода «Дружба» и то, как быстро он может быть восстановлен, — заявила Итконен.

Говоря о Венгрии и Словакии, она отметила, что обе страны располагают достаточными резервами топлива, которых хватит на 90 дней. Для обсуждения возможных альтернативных маршрутов поставок нефти ЕК готова оперативно созвать экстренное совещание с участием всех заинтересованных сторон.

Ранее сообщалось, что восстановление прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии технически возможно. Компания «Укртранснафта» завершила необходимые работы по устранению нештатной ситуации на станции «Броды» еще 6 февраля. Однако, по данным источников в нефтяной отрасли, руководство компании до сих пор не дало разрешения на возобновление поставок.