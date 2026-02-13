Стало известно, кто не дает возобновить прокачку нефти по «Дружбе»

Компания «Укртранснафта» технически готова возобновить транспортировку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не выдало разрешение на восстановление поставок, сообщили ТАСС источники в нефтяной отрасли. По данным агентства, компания завершила устранение нештатной ситуации на станции «Броды» 6 февраля.

В конце января по запросу украинской стороны остановили транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу «Мозырь — Броды» в направлении Венгрии и Словакии. Источники не уточнили причину приостановки поставок.

Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13.02.2026) — имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки, — уточнил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что затягивание Еврокомиссией ответа на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба» стало позором. По словам министра, документ был направлен еще семь недель назад, но реакция последовала лишь сейчас.

До этого глава венгерского МИД заявил, что Будапешт рассматривает любые угрозы в адрес трубопровода «Дружба» как покушение на свой суверенитет. Находясь на РЭН, министр подчеркнул, что государство в высокой степени зависит от данной магистрали.