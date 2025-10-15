Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:26

Сийярто назвал позором ответ Еврокомиссии по нефтепроводу «Дружба»

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Затягивание Еврокомиссией ответа на запрос о безопасности нефтепровода «Дружба» стало позором, заявил на полях Российской энергетической недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам министра, документ был направлен еще семь недель назад, но реакция последовала лишь сейчас, передает корреспондент NEWS.ru.

Вы знаете, это позор. Они послали ответ через семь недель после моего письма. После семи недель, представьте себе, — сказал Сийярто.

Ранее глава венгерского МИД заявил, что Будапешт рассматривает любые угрозы в адрес трубопровода «Дружба» как покушение на свой суверенитет. Находясь на РЭН, министр подчеркнул, что государство в высокой степени зависит от данной магистрали.

Сийярто также подчеркнул ключевое значение взаимодействия с РФ в энергетической сфере. Он констатировал, что без российских поставок физически нереально гарантировать энергетическую безопасность государства.

По его словам, Венгрия намерена выступить против инициативы Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов. Будапешт не поддержит план RePowerEU, так как считает его угрозой своей энергетической стабильности.

трубопровод "Дружба"
Петер Сийярто
Еврокомиссия
Венгрия
