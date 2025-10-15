Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:34

В Венгрии объяснили, почему стране важно сотрудничать с Россией

Сийярто: Венгрии важно сотрудничать с Россией из-за энергопоставок

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрии очень важно сотрудничать с Россией из-за поставок энергоносителей, заявил в рамках Российской энергетической недели глава МИД республики Петер Сийярто. По его словам, без РФ обеспечить энергобезопасность страны было бы физически невозможно.

Россия помогает Венгрии, энергетические поставки из России жизненно важны для республики, — сказал Сийярто.

Ранее сообщалось, что более половины опрошенных граждан Европейского союза не поддерживают план полного отказа от российского трубопроводного газа в пользу более дорогого сжиженного газа из США. Речь идет о 54% респондентов. Наибольшее сопротивление инициатива Еврокомиссии вызвала в Центральной и Восточной Европе.

До этого послы стран ЕС согласовали план отказа от нефти и газа из РФ к 2028 году. Они договорились направить сформированное предложение на рассмотрение министрам государств сообщества, которые встретятся 20 октября. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит покупать российские энергоносители. По его словам, страна вынуждена это делать из-за особенностей географического положения.

