Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 21:27

В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь

В Сосновом Бору собака напала на лошадь в конном клубе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Собака напала на лошадь в Сосновом Бору в конном клубе, расположенном в бухте Кандикюля, сообщает 78.ru. Инцидент произошел во время прогулки, когда на лошади каталась 15-летняя девочка под присмотром опытного спортсмена.

По информации издания, собака проходившей рядом семьи неожиданно погналась за лошадью. Девочка успела спрыгнуть с рысака и не пострадала. Однако само животное получило рваную рану на шее.

Владельцы стаффордширского терьера признались, что не ожидали такого поведения от своего питомца, и пообещали компенсировать ущерб. Лошади наложили швы, ветеринары назначили лечение антибиотиками. Расходы на лечение и наблюдение у специалистов оцениваются в десятки тысяч рублей.

Ранее в Благовещенске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как двух бездомных собак обнаружили с ранениями от выстрелов из арбалета в садовом товариществе «Энергетик». Одно из животных скончалось после операции. Полиция изъяла стрелу для экспертизы. Сейчас проводится проверка по обоим инцидентам.

лошади
собаки
нападения
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.