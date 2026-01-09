В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь В Сосновом Бору собака напала на лошадь в конном клубе

Собака напала на лошадь в Сосновом Бору в конном клубе, расположенном в бухте Кандикюля, сообщает 78.ru. Инцидент произошел во время прогулки, когда на лошади каталась 15-летняя девочка под присмотром опытного спортсмена.

По информации издания, собака проходившей рядом семьи неожиданно погналась за лошадью. Девочка успела спрыгнуть с рысака и не пострадала. Однако само животное получило рваную рану на шее.

Владельцы стаффордширского терьера признались, что не ожидали такого поведения от своего питомца, и пообещали компенсировать ущерб. Лошади наложили швы, ветеринары назначили лечение антибиотиками. Расходы на лечение и наблюдение у специалистов оцениваются в десятки тысяч рублей.

Ранее в Благовещенске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как двух бездомных собак обнаружили с ранениями от выстрелов из арбалета в садовом товариществе «Энергетик». Одно из животных скончалось после операции. Полиция изъяла стрелу для экспертизы. Сейчас проводится проверка по обоим инцидентам.