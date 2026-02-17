Зимняя Олимпиада — 2026
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России

Певица Анна Asti уехала в Испанию ради покупки андалузских лошадей

Певица Anna Asti Певица Anna Asti Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певица Анна Asti сообщила в своем посте в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что уехала из России в Испанию, чтобы приобрести андалузских лошадей. В будущем она планирует построить ранчо для любителей и профессионалов.

Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи, — написала артистка.

У Анны Asti на данный момент 12 лошадей и один пони, и она намерена продолжать расширять свою коллекцию. Певица поделилась, что с юных лет грезила о собственной лошади, и эта мечта осуществилась лишь в 2025 году.

Ранее известная блогерша Оксана Самойлова решила сделать себе подарок на Новый год и приобрела двух лошадей, назвав их Монте-Карло и Олимп. Новогодние праздники она провела в кругу близких людей, однако ее мужа, рэпера Джигана, рядом не было. После торжеств семья наслаждалась зимними развлечениями, а затем вместе посмотрела новогодние фильмы.

До этого стало известно, что Анна Asti не смогла принять участие в съемках первого дня 14-го сезона песенного конкурса «Голос» из-за гриппа. Съемочный процесс, запланированный на «Мосфильме», был перенесен.

