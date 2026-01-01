Самойлова подарила себе Монте-Карло и Олимпа

Блогер Оксана Самойлова решила сделать себе подарок и приобрела двух лошадей. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она заявила, что животных зовут Монте-Карло и Олимп.

Судя по публикациям блогера, Самойлова провела новогодние праздники в кругу самых близких людей. При этом ее мужа рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) рядом с ней не было. После завершения застолья и зимних развлечений она вместе со своими детьми устроила просмотр новогодних фильмов.

Ранее сын блогера Самойловой и Джигана Давид заявил о своем намерении иметь в будущем сразу двух жен. Во время семейного праздника ребенок пришел к выводу, что ему нравятся две девочки, поэтому он не сможет выбрать только одну. Самойлова добавила, что Давид — единственный из ее детей, кто любит сцену и популярность. Он с удовольствием позирует для фотографий и всегда стремится выступить на публике. Его сестры Лея, Майя и Ариэла не разделяют этого рвения и не хотят становиться звездами.

До этого психолог и сексолог Александра Миллер в беседе с NEWS.ru выразила мнение, что Джиган должен кардинально изменить свой образ жизни, чтобы сохранить брак с Самойловой. По ее словам, исполнителю также необходимо продемонстрировать постоянство своих намерений. Она подчеркнула, что ему нужно признать свою роль в семейном кризисе и начать активно участвовать в домашних делах.