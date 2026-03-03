На Западе уверены, что Европа решит судьбу «Дружбы» за Зеленского

Руководство Европейского союза может решить судьбу «Дружбы» вместо президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение в социальной сети X высказал кипрский журналист Алекс Христофору. По его словам, объединение вынудит украинского лидера возобновить работу трубопровода. Как отметил журналист, Европе еще понадобится эта нефть.

Возможно, чиновникам ЕС следует приказать Зеленскому возобновить строительство трубопровода «Дружба». Что-то подсказывает мне, что Европе понадобится эта нефть, — предположил Христофору.

Ранее политолог и политтехнолог Михаил Павлив выразил мнение, что США могут заставить Украину возобновить прокачку энергоресурсов по нефтепроводу «Дружба». По его словам, прекращение поставок укладывается в логику атак на российский углеводородный экспорт, за которой стоят европейские страны, в первую очередь Британия.

До этого три независимых источника сообщили, что «Дружба» обеспечивала транзит не только российского сырья, но и украинской нефти, хотя и в значительно меньших объемах. Киев ежемесячно закачивал в систему порядка 40 тыс. тонн энергоресурсов.