Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:43

Лавров выступил с жестким призывом по ситуации на Ближнем Востоке

Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, приводящие к гибели жителей

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия в конфликте на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек, передает РИА Новости.

Мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива, — сказал Лавров.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, который привел к жертвам. Он добавил, что атаки со стороны Ирана — это самооборона.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла простой секрет счастливых людей
В офисе Зеленского объяснили слова президента о сроках выборов
Задержанного в Польше российского археолога отказались выпускать из СИЗО
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.