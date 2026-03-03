Лавров выступил с жестким призывом по ситуации на Ближнем Востоке Лавров призвал прекратить бои на Ближнем Востоке, приводящие к гибели жителей

Глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить любые боевые действия в конфликте на Ближнем Востоке, которые приводят к жертвам среди мирного населения. Он напомнил, что в результате удара по школе в Иране погибли более 150 девочек, передает РИА Новости.

Мы считаем необходимым категорически решительно высказаться в пользу немедленного прекращения боевых действий с чьей бы то ни было стороны. В качестве безусловного первого шага надо сделать все, чтобы прекратить любые действия, результатом которых становятся жертвы среди гражданского населения будь то в Иране, где в результате удара по школе погибли более 150 девочек, либо в другой любой стране Персидского залива, — сказал Лавров.

Ранее в МИД России сообщили, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал бойней и военным преступлением удар по начальной школе для девочек в городе Минаб, который привел к жертвам. Он добавил, что атаки со стороны Ирана — это самооборона.