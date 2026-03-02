Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 13:28

В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран

МИД РФ предложил россиянам эвакуироваться из Ирана через Туркмению

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

МИД РФ предложил россиянам эвакуироваться из Ирана через Туркмению. Для тех, кто не может вылететь прямыми рейсами, разработан маршрут выезда на авто через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе, пишет Telegram-канал ведомства.

Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркмении, — говорится в сообщении.

Для согласования проезда с туркменской стороной необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране.

Ранее посол РФ в Иерусалиме Анатолий Викторов сообщил, что информации о гибели россиян в результате ударов Ирана по Израилю не поступало. По его словам, в официальных списках пострадавших фигурируют две русскоязычные фамилии, однако наличие у этих людей российского гражданства в настоящее время проверяется.

Накануне первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран. Всего 35 граждан РФ были эвакуированы через таможенный пункт Астара.

эвакуация
МИД РФ
Туркмения
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России призвал к прекращению атак на гражданские объекты в Иране
Танкер с американским флагом попал под мишень иранских военных
На британской авиабазе подняли истребители из-за угрозы удара по Кипру
Львова-Белова стала получать больше обращений из-за иранского конфликта
«Многое сделала»: Кремль о роли России в урегулировании в Иране
Психолог назвала причины популярности философии «ваби-саби»
В Госдуме рассказали об изменениях при оплате в рассрочку с 1 апреля
Участница «Битвы экстрасенсов» принесла на испытания сперму Череватого
Захарова раскрыла, есть ли пострадавшие в посольстве в Тегеране
В России зафиксировали рекордный долг по ЖКХ в миллионы рублей
Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова
Инспектора ДПС задержали из-за взятки «натурой»
Иран применил передовые ракеты в войне с Израилем
Политолог ответил на вопрос, могли ли предать убитого Хаменеи
Мостовой назвал причину плохого судейства в РПЛ
Житель Нижнего Новгорода погиб под колесами грузового поезда
«Не стерпит этого»: политолог о последствиях удара Ирана по Saudi Aramco
Путин провел телефонный разговор по теме эскалации на Ближнем Востоке
«Они очень хотят»: Трамп раскрыл, на что согласился Иран
Губин назвал главную любовь своей жизни
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.