В МИД России предложили россиянам новый способ покинуть Иран

МИД РФ предложил россиянам эвакуироваться из Ирана через Туркмению. Для тех, кто не может вылететь прямыми рейсами, разработан маршрут выезда на авто через пограничный переход «Сарахс» на ирано-туркменской границе, пишет Telegram-канал ведомства.
Для тех, кто в связи с текущей обстановкой не может вылететь из Ирана прямыми рейсами, отработан алгоритм выезда автомобильным транспортом через территорию Туркмении, — говорится в сообщении.
Для согласования проезда с туркменской стороной необходимо направить пакет документов в посольство России в Иране.
Ранее посол РФ в Иерусалиме Анатолий Викторов сообщил, что информации о гибели россиян в результате ударов Ирана по Израилю не поступало. По его словам, в официальных списках пострадавших фигурируют две русскоязычные фамилии, однако наличие у этих людей российского гражданства в настоящее время проверяется.
Накануне первая группа россиян покинула охваченный военными действиями Иран. Всего 35 граждан РФ были эвакуированы через таможенный пункт Астара.