«Обсуждаем»: Песков о позиции Кремля по теме Ирана Песков: Кремлю нечего добавить к позиции МИД России по Ирану

Кремлю нечего добавить к позиции Министерства иностранных дел РФ касаемо обострения ситуации на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва постоянно контактирует с рядом участвующих в конфликте сторон, включая Тегеран, передает РИА Новости.

Мы находимся в постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутых конфликтом, в том числе и с государствами Персидского залива, — сказал представитель Кремля.

Ранее МИД России заявлял, что Москва призывает к срочной деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и прекращению боевых действий. Ведомство настаивает на возвращении к разрешению противоречий путем дипломатии, основанной на Уставе ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия.

Прежде новый иранский аятолла Насер Макарем Ширази официально объявил джихад против США и Израиля. Он призвал мусульманский мир к бескомпромиссному сопротивлению после гибели своего предшественника Али Хаменеи.