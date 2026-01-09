Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 14:43

В Благовещенске разыскивают живодера-арбалетчика

Полиция Благовещенска возбудила дело после нападения на собак из арбалета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полиция Благовещенска возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после случаев ранений собак из арбалета, сообщили «Радио 1» в пресс-службе УМВД по Амурской области. Жертвами стали бездомные животные в садовом товариществе «Энергетик», которые получили смертельные и тяжелые травмы.

На ситуацию обратили внимание в Сети: жители обнаружили бездомную собаку с раной от предположительного выстрела арбалета. Пес погиб после операции. Полиция изъяла стрелу из тела животного для экспертизы и начала расследование.

В конце декабря 2025 года в том же садовом товариществе нашли еще одну собаку с аналогичными ранениями. По обоим случаям организованы проверки.

Ранее в Кемерове из охватившего двухэтажный дом и надворные постройки на улице Абызова пожара спасатели вынесли из огня 17 собак. В то же время пятеро жильцов эвакуировались самостоятельно. Пожарным также оперативно удалось полностью ликвидировать огонь на площади 172 квадратных метров. Обошлось без серьезных пострадавших и жертв.

животные
живодеры
собаки
Благовещенск
полиция
расследования
